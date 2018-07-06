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Почему водители засыпают за рулем – причина

Ученые назвали причину, почему водители засыпают за рулем. Это происходят из-за вибрации самого автомобиля.

Об этом рассказали научные сотрудники Мельбурнского королевского технологического университета, передает Maximum FM.

Специалисты проанализировали данные здоровья 15 добровольцев. Эксперты следили за ритмом сердца водителей. Во время тестирования участники эксперимента двигались на симуляторе кабины автомобиля. Технология имитировала монотонное движение по двухполосной трассе.

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Те, кто подвергался низкочастотным вибрациям (4-7 герц), зевали уже через 15 минут. Уровень сонливости через 30 минут увеличился еще больше, а через час люди просто погружались в сон.

В то же время ученые отмечают, что водители были посвежее при вибрации на других частотах.

Ранее Факты ICTV писали, что Верховная Рада поддержала за основу законопроект о предотвращении смертности на дорогах.

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