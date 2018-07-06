В Киеве автомобилисты проучили водителя на Porsche

В Киеве со встречной полосы выдавили Porsche.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
На опубликованном ролике видно, как водители не позволяют проехать водителю черного Porsche Cayenne по встречной. События происходят на улице Елени Телиги.
Водителю приходится постепенно сдавать назад, а в конечном итоге все-таки уступить и развернуться на положенную полосу движения.
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К слову, в Киеве водитель решил съехать по лестнице и застрял.
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