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Франкештейн в мире авто: самодельный “внедорожник” попал на фото в Харькове

В Харькове заметили самодельный “внедорожник”, сделанный из нескольких автомобилей.

Временами на отечественных дорогах можно заметить самодельные автомобили, некоторые из которых поражают своим видом. Именно такую машину на днях запечатлели в Харькове, пишет Автоцентр.

Что это за автомобиль, неясно – можно лишь говорить о том, что перед нами а-ля внедорожник. У машины перед позаимствован у ГАЗ-69,  а большая часть кузова – у старой Audi или Volkswagen (вроде как).  Также самодельный вездеход оснастили массивным кенгурятником.

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К слову, ранее в Киеве сфотографировали “авто из зомби-апокалипсиса”.

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