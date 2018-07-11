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Митинг под Радой: движение в центре Киева заблокировали евробляхеры

В центре Киева заблокировано движение из-за акции протеста общественной организации АвтоЕвроСила, требующей снизить таможенные платежи.

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Митинг АвтоЕвроСилы начался с 6 утра 11 июля. К правительственному кварталу прибыли около 10 тыс. автомобилей со всей страны.

– Более 20 тыс. активистов готовы к проведению бессрочной акции протеста возле Кабмина и ВРУ, – говорится в сообщении организации.

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Митинг под Радой: движение в центре Киева заблокировали евробляхеры / 6 фотографий

К слову, в Киеве на улицах Саксаганского и Толстого прорвало канализационный коллектор, из-за чего образовалась пропасть.

Фото: Alexandr/DTP KIEV INFO

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