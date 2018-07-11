Митинг евробляхеров под Радой – ответ Южаниной

Никаких исключений для отдельных категорий граждан законопроекты по автомобилям на еврономерах не предусматривают. Ставки будут едиными для всех граждан Украины.

Об этом заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, пишет Интерфакс-Украина.

– Если мы сейчас сделаем какие-то исключения для одних, притесняя других, то граждане, уплатившие налоги, смогут подавать иски на нашу страну о возвращении уплаченных налогов. Такого допускать нельзя, должны быть единые ставки для всех граждан, – сказала нардеп.

Она напомнила, что законопроекты о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодекс ( №8487 и №8488), направлены на решение вопроса с ввезенными в Украину автомобилями на еврономерах.

По ее словам, законопроекты предлагают изменить систему определения акцизного налога с авто. Это новая система, с новым подходом, с новой логикой, с прозрачной схемой расчета каждым гражданином суммы акцизного налога.

Напомним, сегодня в центре Киева заблокировано движение из-за акции протеста общественной организации АвтоЕвроСила, требующей снизить таможенные платежи.