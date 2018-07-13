Никаких репрессий: Гройсман заступился за евробляхеров

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал переговорить с руководством полиции, чтобы те не трогали владельцев автомобилей на еврономерах.

Об этом Владимир Гройсман заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

– Никаких репрессий быть не может. И поэтому я сегодня проведу разговор и с Национальной полицией, и с кем необходимо, чтобы до урегулирования законодательства никто не кошмарил людей в этом вопросе, – заявил премьер.

– Мы вас защитим и не дадим в обиду. Но просим вас соблюдать закон, правила дорожного движения. И я глубоко убежден в том, что вопросов не будет, – добавил глава правительства.

Гройсман также заявил, что отменять постановление, отмену которого требуют владельцы машин на еврономерах под Верховной Радой, ни в коем случае не собирается, и даже наоборот, действие этой нормы нужно усилить.

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– Постановление имеет следующее название: о том, чтобы разрушать теневые схемы при растаможке товаров в Украине. И мы не смотрим, что это за товары. Если они приходят по заниженной стоимости, по другим теневым схемам – мы будем с этим бороться, – пояснил премьер.

По словам главы правительства, полиция не входит в таможенные зоны. Может, но не входит. Она работает исключительно аналитически – с базами данных, чтобы вычислять схемы.

Напомним, 11 июля в центре Киева началась акция протеста общественной организации АвтоЕвроСила, требующей снизить таможенные платежи.