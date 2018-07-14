Перерегистрация автомобиля: какие документы нужны в 2018 году

Правила регистрации автомобилей в Украине меняются очень часто и люди путаются в том, что нужно сделать при покупке б/у автомобиля. Факты ICTV собрали все нужные документы и процедуры для переоформления авто.

Нужно ли осматривать авто?

При покупке б/у автомобиля и его переоформления на другого владельца обязателен осмотр. Это значит, что его нужно предоставить эксперту на осмотр. Однако проверка на выявления соответствия номерных знаков кузова, арестов и других особенностей не обязательна. При желании от нее можно полностью отказаться. Тем не менее, многие рекомендуют покупателям авто заказать эту услугу, чтобы перестраховаться.

Договор купли-продажи автомобиля оформляется только бесплатно. Его можно оформить во всех отделениях сервисных центров МВД без исключения. Отказать в этом вам не могут.

Какие документы понадобятся?

На сегодняшний день для того, чтобы переоформить автомобиль вам понадобятся следующие документы:

паспорт и идентификационный код продавца;

паспорт и идентификационный код покупателя;

техпаспорт автомобиля;

документы о праве собственности;

заявление на перерегистрацию (его можно оформить в центре МВД);

оценка стоимости транспорта.

Последний пункт потребуется только в том случае, если при покупке авто возникает необходимость заплатить налоги. Поскольку эта норма часто меняется, то лучше проверить актуальные условия самостоятельно.

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Кроме того, при переоформлении автомобиля можно оставить старые номера, но только в том случае, если владелец машины не высказывается против этого и номера оформлены по новым правилам ГОСТ. Если они не соответствуют новым стандартам, то их можно переделать, заплатив около 200 грн.

Как проходит процедура переоформления?

Для переоформления авто вам необходимо приехать в сервисный центр МВД с продавцом /покупателем авто, где нужно найти свободного специалиста и попросить помочь с оформлением бесплатного договора купли-продажи.

После его оформления необходимые документы нужно передать сотруднику центра. Желательно заранее сделать их копии. Далее сотруднику сервисного центра потребуется осмотреть автомобиль, что займет всего несколько минут.

Только после этого в течение получаса будут подготовлены новые документы и номерные знаки автомобиля, если это потребуется.

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