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В Украине подорожал автогаз – где и на сколько

В Украине в период с 13 по 16 июля на большинстве АЗС выросли цены на автогаз и приближаются  к 14 грн/л.

Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе А-95.

На станциях WOG и SOCAR автогаз подорожал на 16 коп./л и 24 коп./л, – до 13,96 грн/л и 13,00 грн/л, соответственно. На станциях Glusco и KLO стоимость СУГ выросла на 20 коп./л и 26 коп./л – до 13,59 грн/л и 13,95 грн/л.

AMIC, Shell, Автотранс, БРСМ-Нафта, Авиас, Chipo, Азовнефтепродукт, Укрнафта, Mango, Jazz Oil и Luxwen повысили цены на 1-30 коп./л.

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Средняя цена СУГ по Украине 16 июля составила 13,51 грн/л (+6 коп./л).

Напомним, в конце прошлого месяца наблюдалось снижение цен на бензин.

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