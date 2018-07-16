Как сэкономить на покупке авто

Покупка автомобиля – приятное, но затратное занятие. Как сэкономить на покупке нового или б/у автомобиля, расскажут Факты ICTV.

Каждый кто, сталкивался с желанием купит новый или б/у автомобиль, думал о том, как можно сэкономить на покупке. Мы собрали советы, которые в этом помогут.

Как сэкономить на покупке нового авто

Акции и спецпредложения. Часто официальные дилеры предлагают различные скидки на автомобили.

Тогда новую машину можно приобрести с большой экономией или с разными специальными условиями (например, зимние шины и бесплатное ТО).

Торг. У дилеров есть своя маржа, поэтому они могут немного снизить цену для продажи авто.

Время покупки. Машину лучше покупать в конце квартала. Тогда дилерам нужно выполнять план, потому они пойдут на разные условия.

“Застоявшийся” автомобиль. Если машина стоит достаточно долго, дилеру придется выкупить ее у импортера, что не совсем выгодно.

Не ленитесь искать. Лучше объехать несколько дилерских центров и найти наилучшие условия. Потраченное время точно компенсируется выгодными предложениями.

Реклама. Если рекламы становится много, значит есть причины для скорой продажи авто. Соответственно его можно купить дешевле.

Старые модели. Рассмотрите покупку автомобилей прошлых годов выпуска. Часто на них предлагают большие скидки.

Оплата. Часто при полной оплате наличными предоставляется скидка. Обязательно уточните, будут ли какие-то уступки, если вы сразу предоставите сумму.

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Как сэкономить на покупке б/у авто

Покупка подержанного автомобиля связана с определенным риском, поэтому следует отнестись к этому серьезно.

Цену в объявлении владелец авто указывает самостоятельно. Поэтому если предоставить ему ряд аргументов о том, что машина не стоит заявленной суммы, можно неплохо сэкономить.

Сперва выберите топ объявлений, которые вам больше всего подходят. Обязательно покажите их друзьям или родственникам.

Когда вы отсеяли все неподходящие для вас варианты, обратитесь к автоэкспертам за диагностикой автомобиля.

Автоэксперт поможет понять текущее состояние машины, а также даст ряд весомых аргументов для торга с владельцем.

Когда вы получите детальный отчет со всеми недостатками автомобиля, сможете решать, насколько они критические именно для вас.

Кроме того, вы будете понимать, можно ли устранить недостатки после покупки или не устранять вовсе.

Главное правило при покупке б/у автомобиля – не спешить. Не давайте задаток продавцу, если он говорит о толпе покупателей и очереди на авто.

Так вы рискуете попасть на умелого афериста.

К слову, пригнать авто из Европы можно за 4-6 дней. Мы уже писали, как купить машину за границей в 7 простых шагов.