PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Авто / Из сахара и льна: создан уникальный электрокар/

Из сахара и льна: создан уникальный электрокар

Студенты Технического университета Эйндховена представили прототип биоразлагаемого электромобиля.

Кузовные панели, шасси и детали интерьера машины сделаны из льняного волокна и сахара. Расчетное потребление энергии электрокара эквивалентно расходу одного литра топлива на 300 километров пробега, пишет Motor.

В основе электрокара, получившего название Noah, лежит шасси из сэндвич-панелей, в составе которых лен и биопластик (изготавливается из сахара). Кузовные панели выполнены из льняных матов, соединенных биорезиной.

image image
Из сахара и льна: создан уникальный электрокар / 2 фотографии

Читайте: Made in Odessa: украинец создал уникальный ретро-электрокар

Отмечается, что для производства биоматериалов необходимо в 6 раз меньше энергии, чем для производства привычного алюминия или углепластика. При этом панели из льна получаются довольно прочными и даже пригодны для создания зон деформации.

Напомним, в США военные создали треугольное колесо, меняющее форму на ходу.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка