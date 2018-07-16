Студенты Технического университета Эйндховена представили прототип биоразлагаемого электромобиля.

Кузовные панели, шасси и детали интерьера машины сделаны из льняного волокна и сахара. Расчетное потребление энергии электрокара эквивалентно расходу одного литра топлива на 300 километров пробега, пишет Motor.

В основе электрокара, получившего название Noah, лежит шасси из сэндвич-панелей, в составе которых лен и биопластик (изготавливается из сахара). Кузовные панели выполнены из льняных матов, соединенных биорезиной.



Из сахара и льна: создан уникальный электрокар / 2 фотографии

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Отмечается, что для производства биоматериалов необходимо в 6 раз меньше энергии, чем для производства привычного алюминия или углепластика. При этом панели из льна получаются довольно прочными и даже пригодны для создания зон деформации.

Напомним, в США военные создали треугольное колесо, меняющее форму на ходу.

