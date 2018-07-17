Nissan Leaf E-Plus 2019: 200 лошадей и 320 км пробега

Nissan Leaf E-Plus – новое поколение электромобилей с увеличенным пробегом.

Изданию Autoguide удалось узнать ключевые подробности о грядущей новинке Nissan Leaf 2.

Директор Nissan по электромобильному маркетингу Брайан Мараньо подтвердил, что новинка получит название Leaf E-Plus и появится в продаже в 2019 году. Ее главное отличие будет состоять не только в батареи большей емкости, но и увеличенной мощности силовой установки.

Так, мощность Nissan Leaf E-Plus составит 200 л.с., что на 50 сил больше, чем у базового хетча. Батарея же ему будет положена на 60 кВтч (+20 кВтч) – ее хватит на преодоления расстояния в 321 км. Также автомобиль получит ускоренную зарядку – на 22 кВт.

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Скорее всего, Nissan Leaf 60 kWh дебютирует осенью – либо в сентябре на Парижском автосалоне, либо в ноябре на Лос-Анджелесском мотор-шоу.

Напомним, ранее Nissan показала модель Leaf 2018 в версии кабриолет.