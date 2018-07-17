Регистрация авто в Украине: документы и цена

Как поставить авто на учет в Украине в 2018 году – Факты ICTV собрали все, что нужно знать при регистрации автомобиля: список документов, цены, процедуры.
Начнем с того, что привычного для многих МРЭО не существует. Теперь за регистрацию автомобилей отвечают Территориальные сервисные отделения МВД.
Какие документы понадобятся
- заявление установленного образца (заполняется в ТСЦ)
- паспорт
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный номер)
- документ, подтверждающий правомерность приобретения авто
- документ, где указана стоимость транспортного средства
- документ на соответствие конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения
- платежные документы (квитанции), подтверждающие оплату государственной услуги и плату за бланковую и специальную продукцию
Цена вопроса
Для транспортных средств всех категорий отечественного производства и стран СНГ или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) – 525,47 грн
- услуга – 152,63 грн
- государственный номерной знак – 171,84 грн
- бланк свидетельства – 201 грн
Для транспортных средств всех категорий иностранного производства или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) -562,99 грн
- услуга – 190,15 грн
- государственный номерной знак – 171,84 грн
- бланк свидетельства – 201 грн
Сбор в Пенсионный фонд:
- стоимость авто не превышает или равна 290 730 грн – 3%
- стоимость авто больше чем 290 730 грн или равна 510 980 грн – 4%
- стоимость авто больше чем 510 980 грн – 5%.
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