PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Авто / Регистрация авто в Украине: документы и цена/

Регистрация авто в Украине: документы и цена

Как поставить авто на учет в Украине в 2018 году – Факты ICTV собрали все, что нужно знать при регистрации автомобиля: список документов, цены, процедуры.

Начнем с того, что привычного для многих МРЭО не существует. Теперь за регистрацию автомобилей отвечают Территориальные сервисные отделения МВД.

Какие документы понадобятся

  • заявление установленного образца (заполняется в ТСЦ)
  • паспорт
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный номер)
  • документ, подтверждающий правомерность приобретения авто
  • документ, где указана стоимость транспортного средства
  • документ на соответствие конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения
  • платежные документы (квитанции), подтверждающие оплату государственной услуги и плату за бланковую и специальную продукцию

Цена вопроса

Для транспортных средств всех категорий отечественного производства и стран СНГ или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) – 525,47 грн

  • услуга – 152,63 грн
  • государственный номерной знак – 171,84 грн
  • бланк свидетельства – 201 грн

Для транспортных средств всех категорий иностранного производства или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) -562,99 грн

  • услуга – 190,15 грн
  • государственный номерной знак – 171,84 грн
  • бланк свидетельства – 201 грн

Сбор в Пенсионный фонд:

  • стоимость авто не превышает или равна 290 730 грн – 3%
  • стоимость авто больше чем 290 730 грн или равна 510 980 грн – 4%
  • стоимость авто больше чем 510 980 грн – 5%.

Читайте: Как и где купить авто в Европе: 7 этапов

Ранее Факты ICTV писали, как перерегистрировать автомобиль в Украине.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка