Регистрация авто в Украине: документы и цена

Как поставить авто на учет в Украине в 2018 году – Факты ICTV собрали все, что нужно знать при регистрации автомобиля: список документов, цены, процедуры.

Начнем с того, что привычного для многих МРЭО не существует. Теперь за регистрацию автомобилей отвечают Территориальные сервисные отделения МВД.

Какие документы понадобятся

заявление установленного образца (заполняется в ТСЦ)

паспорт

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный номер)

документ, подтверждающий правомерность приобретения авто

документ, где указана стоимость транспортного средства

документ на соответствие конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения

платежные документы (квитанции), подтверждающие оплату государственной услуги и плату за бланковую и специальную продукцию

Цена вопроса

Для транспортных средств всех категорий отечественного производства и стран СНГ или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) – 525,47 грн

услуга – 152,63 грн

государственный номерной знак – 171,84 грн

бланк свидетельства – 201 грн

Для транспортных средств всех категорий иностранного производства или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) -562,99 грн

услуга – 190,15 грн

государственный номерной знак – 171,84 грн

бланк свидетельства – 201 грн

Сбор в Пенсионный фонд:

стоимость авто не превышает или равна 290 730 грн – 3%

стоимость авто больше чем 290 730 грн или равна 510 980 грн – 4%

стоимость авто больше чем 510 980 грн – 5%.

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Ранее Факты ICTV писали, как перерегистрировать автомобиль в Украине.