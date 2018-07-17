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Rolls-Royce представил летающее такси

Компания Rolls-Royce планирует поставить летающее такси EVTOL на конвейер в 2020 году.

Прототип, получивший рабочее название EVTOL (Electric Vertical Take Off and Landing), был представлен на авиасалоне Фарнборо, проходящем в Великобритании.

Предполагается, что летающее такси, оснащенное шестью электродвигателями, сможет перевозить до пяти человек. EVTOL, говорится в распространенном компанией сообщении, сможет развивать скорость до 400 км/ч, а максимальная дальность полета составит 800 километров, передает Медуза.

От конкурентов, указала компания, EVTOL отличает способность вертикального взлета и посадки.

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В серийное производство летающее такси планируется запустить в начале 2020-х годов. Предусматривается возможность создания как гражданской, так и военной модификаций EVTOL.

К слову, ранее человечество уже наблюдало за первым полетом аэротакси Vahana.

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