Rolls-Royce представил летающее такси

Компания Rolls-Royce планирует поставить летающее такси EVTOL на конвейер в 2020 году.

Прототип, получивший рабочее название EVTOL (Electric Vertical Take Off and Landing), был представлен на авиасалоне Фарнборо, проходящем в Великобритании.

Предполагается, что летающее такси, оснащенное шестью электродвигателями, сможет перевозить до пяти человек. EVTOL, говорится в распространенном компанией сообщении, сможет развивать скорость до 400 км/ч, а максимальная дальность полета составит 800 километров, передает Медуза.

От конкурентов, указала компания, EVTOL отличает способность вертикального взлета и посадки.

В серийное производство летающее такси планируется запустить в начале 2020-х годов. Предусматривается возможность создания как гражданской, так и военной модификаций EVTOL.

К слову, ранее человечество уже наблюдало за первым полетом аэротакси Vahana.