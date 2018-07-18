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Растаможка авто на еврономерах – новая формула

В Украине предложили изменить формулу расчета ставки по растаможиванию автомобилей с европейской регистрацией.

Новую рекомендацию на рассмотрение комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики внес депутат от фракции Народный фронт Александр Дроздик.

Об этом в Facebook  сообщил глава организации Киев Автомобильный Алексей Мкртчян.

В частности, инициатива парламентария состоит в расчете растаможки по формуле: Ставка = Ставка (базовая) х К (двигатель) х К (выброс).

Ставка (базовая) составит 50 евро за одно транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом, а также 75 евро – с двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем).

К (двигатель) – коэффициент, определяемый делением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания соответствующего транспортного средства в куб. см на 1000 куб. см;

К (выброс) – коэффициент, который определяется в зависимости от соответствия транспортного средства европейскому экостандарту:

  • для автомобилей 1988-1991 годов выпуска – 10;
  • 1992-1994 годов выпуска – 7,5;
  • 1995-1998 годов выпуска – 5,0;
  • 1999-2004 годов выпуска – 2,5;
  • 2005-2008 годов выпуска – 2,0;
  • 2009-2014 годов выпуска – 1,5;
  • с 2015 года выпуска – 1,0;

В результате, растаможка, к примеру, европейского Volkswagen Golf 2005 года выпуска с объемом двигателя 1.6 обойдется украинцу в $160 (Ставка $50 х К (двигатель) 1.6 х К (выброс) 2).

Читайте: Регистрация авто в Украине: документы и цена

Напомним, что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект по снижению стоимости растаможки автомобилей на еврономерах.

ФОТО: Рixabay

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