Растаможка авто на еврономерах – новая формула

В Украине предложили изменить формулу расчета ставки по растаможиванию автомобилей с европейской регистрацией.
Новую рекомендацию на рассмотрение комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики внес депутат от фракции Народный фронт Александр Дроздик.
Об этом в Facebook сообщил глава организации Киев Автомобильный Алексей Мкртчян.
В частности, инициатива парламентария состоит в расчете растаможки по формуле: Ставка = Ставка (базовая) х К (двигатель) х К (выброс).
Ставка (базовая) составит 50 евро за одно транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом, а также 75 евро – с двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем).
К (двигатель) – коэффициент, определяемый делением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания соответствующего транспортного средства в куб. см на 1000 куб. см;
К (выброс) – коэффициент, который определяется в зависимости от соответствия транспортного средства европейскому экостандарту:
- для автомобилей 1988-1991 годов выпуска – 10;
- 1992-1994 годов выпуска – 7,5;
- 1995-1998 годов выпуска – 5,0;
- 1999-2004 годов выпуска – 2,5;
- 2005-2008 годов выпуска – 2,0;
- 2009-2014 годов выпуска – 1,5;
- с 2015 года выпуска – 1,0;
В результате, растаможка, к примеру, европейского Volkswagen Golf 2005 года выпуска с объемом двигателя 1.6 обойдется украинцу в $160 (Ставка $50 х К (двигатель) 1.6 х К (выброс) 2).
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Напомним, что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект по снижению стоимости растаможки автомобилей на еврономерах.
ФОТО: Рixabay