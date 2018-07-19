Немцы строят в Украине завод по производству комплектующих для электрокаров

Немецкая компания Sumitomo Electric Bordnetze строит в Хмельницком завод по производству комплектующих для авто. Завершение строительства первой очереди завода по производству связи для электромобилей планируется до конца сентября.

Об этом сообщает finance.ua.

Созданное предприятие будет выпускать высоковольтную кабельную связь для электромобилей различных марок.

На реализацию проекта будет инвестировано не менее €6 млн.

Германия уже имеет несколько заводов в Украине. Первое предприятие было создано в Тернополе.

Подобные заводы также есть в Черновцах и на Тернопольщине. На этих заводах работают пять тысяч сотрудников.

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К слову, Sumitomo Electric Bordnetze – мировой поставщик электронных жгутов и компонентов для международной автомобильной промышленности.

Компания производит кабели для электромобилей Volkswagen, Audi, SEAT, Porsche, Bentley.

Напомним, Омелян решил убедить Tesla производить батареи в Украине.

Фото: Mason Jones/Unsplash