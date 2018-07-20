Ловили 10 человек: олененок устроил переполох в автосалоне и разбил витрину

В один из московских салонов случайно забежал олененок. Животное в панике чуть не поразбивали все вокруг, а потом вырвалось на волю через окно ветрины.
В результате животное пробило стекло витрины и вырвалось на улицу.
Сотрудники заведения пытались поймать зверя, но у них ничего не вышло.
В один из моментов олененок подбежал к дорогостоящему автомобилю. Автор видео, испугавшийся за машину, крикнул: Только не Мерседес!
Животное удалось поймать сотрудникам, расположенного рядом с техцентром, спортивного клуба.
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К слову, наглая птица показала стаду коров “айкидо”.
ВИДЕО: Kia Moscow
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