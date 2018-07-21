Как экономить бензин – 10 проверенных советов

Повышение цен на бензин хорошо стимулирует задуматься об экономии. Но не спешите ставить своего железного коня в гараж. Факты собрали для вас простые советы, соблюдая которые вы сможете сэкономить до 20% своих расходов на топливо.

Как правильно расплачиваться

Многие автозаправки предлагают дисконтные карты, которые могут вам давать скидку или возможность накапливать бонусы. Не стесняйтесь брать такие карты, а лучше самим спрашивать у продавцов. Даже мизерная скидка за год поможет сэкономить определенную суму денег.

Промониторьте бонусные системы разных банков и выберите самую оптимальную. Потом вам необходимо будет всегда расплачиваться пластиком.

Практически во всех банках действует система кешбека, а это значит, что часть ваших денег, потраченных на АЗС, вернется. Порой на карту возвращается 1,5-3% потраченных средств, а если повезет, то и больше.

Как нужно эксплуатировать автомобиль

Не забывайте регулярно посещать СТО и менять воздушный фильтр и масло. Обе процедуры снижают расход бензина.

Необходимо уменьшить вес авто. Нет, часть двигателя не нужно выбрасывать. Достаточно просто выбросить весь хлам из салона и багажника. Не нужно летом таскать за собой зимнюю резину. Соленья, мангал и бабушкин ковер необходимо сразу выгрузить в гараже. И еще один момент для любителей самостоятельно украшать свое авто спойлерами, дополнительными трубами и багажниками – снимите это немедленно, если хотите сэкономить.

Для перемещения каждого лишнего килограмма хлама автомобилю требуется дополнительное топливо. Потому в авто должны лежать лишь необходимые вещи.

Не перегибайте палку, когда качаете шины. Заводские характеристики дисков и шин придуманы не просто так. Их изменение, и в особенности установка более широких колес, увеличивает расход топлива. Оптимальное давление шин – это верхняя граница нормы.

Минимизируйте сопротивление воздуха. Открытые окна и люк, всевозможные колхозные обвесы, защита от насекомых — повышает расход топлива.

Научитесь водитель автомобиль

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Также важно избегать ситуаций, когда вам нужно лишний раз тормозить или ускоряться – не прижимайтесь к впередиидущему транспортному средству. То есть ваша езда должна стать менее агрессивной.

Ранее Факты ICTV писали, как сэкономить на покупке нового или б/у автомобиля.

Фото: stocksnap.io, dreamstime,