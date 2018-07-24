Конфискованные евробляхи раздают бесплатно

Автомобили на еврономерах, которые конфисковали для продажи, но не продали за три сессии торгов, бесплатно отдают.

Об этом сообщил генеральный директор электронной площадки СЕТАМ Виктор Вишнёв в интервью 112.ua.

– Таможня задерживает их за нарушения, потом идет в суд, который выносит решение о конфискации автомобиля в пользу государства. После этого авто попадает к нам на торги. Если в стране начнется масштабная кампания по конфискации автомобилей с еврономерами в связи с нарушениями таможенного режима, мы готовы к увеличению нагрузки и организации массовых продаж, – сказал он.

– Пока в судах идут только единичные процессы по автомобилям, которые нарушили таможенный режим. У нас есть практика безвозмездной передачи автомобиля другому владельцу. Во всех областях Украины созданы комиссии, в состав которых входят представители фискальной, исполнительной служб, – заявил гендиректор предприятия.

Автомобили передают учреждениям, которые по закону имеют на это право.

В частности – медицинские, социальные учреждения, воинские части, учреждения пенитенциарной системы, детские дома семейного типа, благотворительные фонды, государственные органы.

– За все время работы военным частям в АТО передали около 1 тыс машин. Но также автомобили передаются и детским домам, и медицинским учреждениям. Безусловно, комиссии чаще отдают приоритет военным. Наши военные часто испытывают недостаток транспортных средств. Часто в технике нуждаются военные части, которые находятся “на передке”, в районе активных боевых действий, причем военные берут автомобили в любом состоянии, сами их ремонтируют, – говорит Вишнев.

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