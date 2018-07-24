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На 30-40 лет вперед! В мегаполисах появятся долгосрочные транспортные схемы

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства вводит норму по разработке комплексной схемы транспорта (КСТ) на 30-40 лет с целью рационального развития транспортного движения в городах с численностью населения свыше 100 тыс. человек.

дороги

Соответствующая норма содержится в новой государственной строительной норме Планировка и застройка территорий, которая вступает в силу с 1 сентября 2018 года, сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

– Сегодня почти во всех крупных городах Украины существует проблема организации транспортного движения. Так как нет четкой стратегии его развития на годы вперед, возникают проблемы с развитием дорожных сетей, созданием новых развязок и прочее. И с каждым годом хаос на дорогах крупных городов и пробки только увеличиваются, система движения общественного транспорта не развивается. Поэтому в новой ГСН по планированию и застройке территорий мы прописали, что для городов с населением более 100 000 нужно разрабатывать комплексные схемы транспорта на 30-40 лет. Это позволит организовать движение всего транспорта в городах на перспективу и оптимизировать его работу не только сейчас, но и на будущее. Города с меньшей численностью населения, имеющие транспортные проблемы, могут также разрабатывать такие КСТ, – сообщил Парцхаладзе.

Он отметил, что комплексная схема транспорта – это совокупность организационных и инженерно-планировочных мероприятий, обоснованных технически, экономически и экологически, которые направлены на развитие транспортной системы города, то есть на оптимизацию работы всех видов транспорта, безопасное и четко организованное дорожное движение с минимальным уровнем заторов и снижением аварийности.

– КСТ должна разрабатываться как отдельный документ на основе генерального плана города. В нем должны учитываться социально-экономические и планировочные особенности города, рост населения и территории, размещение населения и его демографическая структура, перспективные изменения в размещении предприятий промышленности, строительства, крупных торговых и других объектов и исходя из этого обязательно – перспективный уровень автомобилизации, – отметил Парцхаладзе.

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Напомним, что в рейтинге качества дорожного покрытия в разных странах мира Украина вошла в десятку государств с наихудшими дорогами, а первыми стали Объединенные Арабские Эмираты.

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