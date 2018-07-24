Многие украинцы мечтают получить права и сесть за руль авто. Поэтому мы собрали советы для начинающих водителей, о которых не расскажут в автошколе.

Чувствуйте авто

Забудьте о привычке смотреть, что происходит перед бампером. Когда вы едете, нужно смотреть только перед собой.

Если вы не можете сходу определить, где заканчивается бампер, установите дополнительные ориентиры. Ими могут быть небольшая антенна или так называемые реснички для фар.

При движении задним ходом ориентиром могут служить антенны заднего бампера.

При парковке задом важно правильно настроить зеркала, они станут главными помощниками.

Внешние зеркала должны быть направлены и показывать водителю колеса задней оси. Наружные нужны, чтобы прочувствовать боковые очертания.

Учите маршурт

Учите дорогу, по которой вам предстоит ездить. Лучше это делать сидя возле водителя в автомобиле или общественном транспорте.

Запомните знаки, разметку, места для поворота и остановки, а также действия.

Когда запомните маршрут визуально, попробуйте проехать по дороге ночью или рано утром, когда на ней очень мало машин.

Старайтесь прогнозировать ситуации за рулем, прокручивая в голове комбинации действий.

Когда появится ощущение уверенности, выезжайте в час пик.

Помните о правилах

Изначально настройтесь на скрупулезное выполнение всех требований Правил дорожного движения.

Не обращайте внимание на то, что другие водители правила нарушают.

Не поддавайтесь дурному примеру, даже если он и заразителен, а правила кажутся откровенно дурацкими.

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Не забывайте о “мелочах”

После получения прав начинающие водители забывают несколько правил.

Прежде чем тронуться с места, пристегните ремень безопасности и включите левый поворот.

Общественный транспорт, который выезжает из “кармана”, нужно пропустить.

При одновременном перестроении авто, движущихся попутно, нужно уступить дорогу машине, находящейся справа.

Желтый свет – запрещающий сигнал. Резко тормозить запрещено, за исключением ситуации, когда другой возможности избежать ДТП нет.

Рассчитывайте время

Даже если вы знаете дорогу, планируйте поездку так, чтобы не было необходимости ехать быстро либо ползти в пробке.

Перед выездом на всякий случай посмотрите на загруженность дорог с помощью интернет-сервиса.

Если все-таки поехали на машине и попали в пробку, нужно расслабиться, не пытаться обогнать соседей, нарушая правила, а ехать так, как вас несет поток.

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Язык для водителей

Условные знаки, с помощью которых водители общаются друг с другом, довольно просты и понятны даже без специального изучения.

Чтобы перестроиться в потоке, включайте указатель поворота и прижмитесь к краю полосы до тех пор, пока один из водителей не остановится и не мигнет светом. Поблагодарите его, мигнув несколько раз аварийкой.

Также действует правило пропускать тех, кто просится, через одного. Если вы видите, что группа автомобилей включила указатель поворота, от вас ждут только того, что вы пропустите одного и поедете дальше.

И золотое правило каждого водителя: дай дорогу дураку. Если поведение другого водителя на дороге вам непонятно, не пытайтесь выяснять, кто прав, кто виноват. Спокойно уступите дорогу, чтобы избежать стрессовых ситуаций.

Готовьтесь к приключениям

Случаи бывают разные, даже очень надежная техника может выйти из строя.

У каждого водителя должен быть план действий: друг, который по звонку приедет и поможет завестись, или номер телефона эвакуатора.

То же самое касается и ДТП. Помощь кого-то опытного, кто приедет и хотя бы окажет моральную поддержку, не помешает.

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