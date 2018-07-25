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Закон о евробляхах: активисты выдвинули новые условия

Представители АвтоЕвроСила планируют настаивать на исключении возраста авто из законопроекта о растаможивании.

Разработка законопроектов по снижению ставок на растаможку автомобилей на иностранной регистрации продолжается в полную силу. И активисты уже сообщают о разработанных правках к предложениям №8487 и №8488 на своей странице в Facebook.

Они отметили, что над поправками работали юристы, общественные объединения и ветеранские организации. Предложение имеет основные положения и резервные.

Главным образом речь идет об исключении из формулы расчета возраста авто, что снизит ставки на растаможку в несколько раз. Также есть пункт о снятии любых платежей с ветеранов войны и инвалидов I, II категории. Участникам боевых действий предлагают оставить 50% суммы для оплаты.

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К тому же активисты настаивают на распространении новых ставок растаможки на автобусы и грузовики для обеспечения безопасности пассажирских и грузовых перевозок, введении запрета на торговлю со страной агрессором и четком прописании снятия ограничений Евро-5. Активисты также просят оставить возможность работникам выезжать на праздники к своим семьям через механизм транзита.

Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект по снижению стоимости растаможки автомобилей на еврономерах.

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