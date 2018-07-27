Тест-драйв Mazda 6: бензин или дизель?

На тест-драйве у Фактов ICTV побывал седан Mazda 6 третьего поколения, а именно его обновленная версия 2016 года.

В Украине Mazda 6 доступна в варианте с дизельным двигателем SkyActiv-D 2,2 л и двумя бензиновыми SkyActiv-G 2,0 л и 2,5 л.

На выбор предоставлено две коробки передач 6-МКПП и 6-АКПП. Привод – только передний.

Стоимость базовой версии Mazda 6 в комплектации TOURING с бензиновым двигателем 2,0 л и МКПП составляет примерно $25,9 тыс.

Стоимость максимальной версии Mazda 6 в комплектации PREMIUM SR с бензиновым двигателем 2,5 л и АКПП составляет $33,5.

Начальная дизельная версия Style+ с АКПП обойдется вам примерно в $31,4 тыс.

Максимальная дизельная версия PREMIUM с АКПП будет стоить $36,2.

В Украине большей популярностью пользуются Mazda 6 с бензиновыми двигателями, по продажам это примерно 80/20 в процентном соотношении.

У нас на тест-драйве побывали две версии Mazda 6 – “дизель” 2,2 л (Style+) и “бензин” 2,5 л (PREMIUM SR). Обе версии с 6-АКПП и передним приводом.

Читайте: Тест-драйв Renault Megane: доступный седан? Тест-драйв Mazda CX-3: мини-кроссовер Тест-драйв Peugeot 308 SW: каким должен быть универсал?

Дизайн

Mazda 6 – стильный седан, который в зависимости от цвета либо привлекает внимание в потоке машин, либо создает солидный и сдержанный “лук” на парковке бизнесс-центра.

У нас было как раз два кардинально разных решения – красный и синий цвет.

Красный – агрессивная бензиновая версия, темно синий – сдержанная дизельная версия.

Отмечу, что оба цвета подходят седану и подчеркивают его характер и его мускулистые линии. Вне зависимости от цвета, Mazda 6 выглядит дорого и привлекательно.

Бесспорно, к дизайну Mazda 6 вопросов нет. “Шестерка” подкупает своим эмоциональным дизайном и аппетитными формами. 🙂

Салон

Сидение водителя удобное, оснащено достаточным количеством электрорегулировок, памятью на два слота и подогревом. Вентиляции сидений, к сожалению, нет.

Руль с удобным хватом, подогревом и без лишних кнопок. Только самое необходимое – телефон, мультимедиа, бортовой компьютер и круиз-контроль (в бензиновой версии адаптивный).

Панель приборов разбита на три колодца – тахометр, спидометр и бортовые данные. В бензиновой версии также был и проекционный выдвижной дисплей, куда выводится скорость, данные круиз-контроля и подсказки навигации.

На центральной консоли, вверху, расположен 7-дюймовый сенсорный дисплей, куда выведено управление большинством функций автомобиля.

В движении дисплей управляется исключительно кнопками и джойстиком под правой рукой у водителя. Это удобно и безопасно, как показала практика.

На дисплей выводится навигация, но в комплектации дизельной версии ее не оказалось и без нее было немного некомфортно в современном автомобиле.

Что касается навигации, которая была в комплектации бензиновой версии Mazda 6, то она довольно расторопная, знает все города и улицы, а также названия многих кафе, отелей и прочих популярных мест. Это удобно, но, если у тебя она есть. 🙂

Android Auto и Apple CarPlay мультимедийная система Mazda 6 не поддерживает, но можно подключить смартфон через Bluetooth или USB кабель. Спереди есть два разъема USB и выход AUX.

Штатная аудиосистема, которая была в более простой дизельной версии продемонстрировала довольно качественный звук, и как по мне, он был ничем не хуже акустики BOSE в более богатой бензиновой версии. 🙂

Ниже на центральной панели находится блок кнопочного управления климат-контролем.

Лично мне, больше нравится именно кнопочное управление. Намного легче найти кнопку/”крутилку” на панели нежели искать подменю, меню и целится пальцем пытаясь попасть по сенсорному дисплею в движении.

К эргономике вопросов нет, все расположено интуитивно и все органы управления расположены на своих местах.

Качество материалов и сборки у меня вопросов не вызвало. Все добротно подогнано, без скрипов и “сверчков”.

Спереди есть подстаканники, ниши для мелочи, телефона и прочих подручных вещей, которые мы ежедневно используем.

Места у переднего пассажира предостаточно, как над головой, так и для ног.

Та же ситуация и со вторым рядом сидений, на котором будет вполне комфортно и втроем, но тоннель в ногах среднего пассажира все же есть.

Также есть подогрев сидений и подстаканники. К подогреву, как и в Mazda CX-5, есть вопрос по поводу места расположения кнопок. Положив руку на подлокотник, пассажир иногда нехотя включает подогрев пятой точки, что летом не очень приятно. 🙂

Объем багажника Mazda 6 составляет 480 л и этого вполне достаточно для семейных путешествий. Под фальшполом – докатка.

Город

Mazda 6 достаточно габаритный седан, что ощущается в городе и требует немного времени для привыкания. Та же ситуация и с клиренсом 165 мм, который заставляет осторожничать во время парковки возле бордюра, особенно, если вы пересели с кроссовера.

Благодаря парковочным датчикам и камере заднего вида процесс привыкания проходит безболезненно. Картинка камеры могла бы быть и лучше, как мне кажется, в наши то дни. Да и вообще, камеры кругового обзора здесь бы также не помешали. 🙂

Габаритные размеры:

Длина 4 870 мм

Ширина (с учетом зеркал) 2 090 мм

Высота 1 450 мм

Колесная база 2 830 мм

Клиренс 165 мм

При выезде с парковочного места помогает система предупреждения о перекрестном движении сзади, что удобно, когда обзор ограничен.

Кроме того в авто есть система безопасного торможения в городе с распознаванием пешеходов. Все системы и ассистенты устанавливаются в зависимости от комплектации.

Подвеска в Mazda 6 оказалась мягкой, собранной и сам автомобиль чувствовался сбитым, вне зависимости от состояния дорожного покрытия. У нас на тест-драйве были автомобили с 16-ти /19-ти дюймовыми колесными дисками, и оба автомобиля были комфортными даже на откровенно разбитых участках дороги.

Спереди в Mazda 6 установлена подвеска МакФерсон, а сзади независимая многорычажная.

Mazda 6 отлично держит дорогу, а острота рулевого управления дает ощущение полного контроля над автомобилем. Стоит вспомнить о системе G-Vectoring Control, которая регулирует крутящий момент двигателя в поворотах и на скользкой дороге, делая таким образом автомобиль контролируемым и предсказуемым.

Дизельный мотор: SkyActiv-D 2,2 л, 150 л.с./ 380 Нм (1800-2600 об.мин), 6-АКПП.

Дизельный двигатель оказался довольно резвым и динамичным. В городе его хватает, а при необходимости “поднажать” вы можете быть уверенными, что под правой ногой у вас есть необходимый запас мощности и крутящего момента. В Mazda 6 практически мгновенный отклик на нажатие педали газа и без особых промедлений.

И это не самая мощная версия этого дизельного двигателя! Ведь в максимальной комплектации этот двигатель обладает мощностью 175 л.с. / 420 Нм (2000 об.мин).

До 100 км/ч наша версия разгоняется за 9,8 с, а более мощный вариант за 8,4 с.

Дизельный двигатель работает в паре с 6-АКПП и делает он это тихо и слаженно. Именно тихо, ведь в салоне Mazda 6 практически не слышен характерный дизельным агрегатам рокот.

К “автомату” замечаний не возникало. Передачи включаются без промедлений, прогнозируемо и не создавая лишних рывков и дерганий.

В дизельных версиях нет режима Sport и подрулевых лепестков КПП, хотя этот вариант “шестерки” и не претендует на звание спорткара.

Средний расход топлива в городе: 8,1 л / 100 км.

Бензиновый мотор: SkyActiv-G 2,5 л, 192 л.с./ 256 Нм (3250 об.мин), 6-АКПП.

Более агрессивный вариант – бензиновый двигатель 192 л.с. / 256 Нм. Приятное рычание, режим КПП Sport и 2,5 л под капотом…

Бензиновая версия более разнообразная в плане режимов, ведь вы можете ездить на абсолютно спокойном седане, но, если вдруг захотите больше драйва – режим Sport и характер Mazda 6 меняется кардинально. Это касается и двигателя, и отклика педали газа и работы самой КПП.

До 100 км/ч наша бензиновая версия разгоняется за 7,8 с.

Средний расход топлива в городе: 9,2 л / 100 км.

Трасса

На загородных трассах и “бензин” и “дизель” хороши. Динамики достаточно для трасс, седан Mazda 6 цепко прижимается к дорожному полотну и контролируемо выполняет все маневры.

Уверенные обгоны, динамичное ускорение, комфорт в дальних поездках – все это о Mazda 6.

Если говорить о расходе топлива на трассе у “бензина” и “дизеля”, то цифры следующие…

Средний расход топлива на трассе SkyActiv-G 2,5 л: 8,2 л / 100 км.

Средний расход топлива в городе SkyActiv-D 2,2 л 7,1 л / 100 км.

Также, не лишним будет вспомнить и о комплексе систем, которые способствуют дальним, загородным поездкам на Mazda 6.

В Mazda 6 есть система контроля “слепых зон” индикаторы которой подсвечиваются на боковых зеркалах заднего вида и на проекционном дисплее, если таковой имеется.

Есть система предупреждения о выезде с полосы движения и система контроля положения автомобиля относительно разметки, которая помогает Mazda 6 удерживать траекторию движения относительно разметки. Руки водителя при этом должны оставаться на руле.

Также есть и адаптивный круиз-контроль, который позволяет задать скорость и дистанцию до впередиидущего автомобиля и наслаждаться трассой сполна. Адаптивным круиз-контролем уже никого не удивишь в автомобильном мире, но вещь эта очень полезная и помогает менее утомляться от долгосрочного пребывания в пути.

В целом, особых замечаний по загородным поездкам у меня к Mazda 6 не возникало.

Итог

Японцы доказали, что они умеют делать стильные и привлекательные седаны, и одним из ярких примеров является Mazda 6.

Образцовая эргономика, стильный, практичный и вместительный салон… Перечислять преимущества Mazda 6 можно долго.

Динамика Mazda 6 не вызвала ни малейших вопросов, как в бензиновой версии, так и в дизельной.

КПП гладко переключает все передачи, а ее работу вы практически не ощущаете.

Подвеска Mazda 6 оказалась готовой к нашим дорогам, мягкой и комфортной.

Что по поводу недостатков? Даже не знаю, вот серьезно…

К минусам я отнес бы отсутствие поддержки Android Auto и Apple CarPlay. Еще мне не понравилось качество картинки камеры заднего вида, да и пора бы подумать над камерами кругового обзора, которые уже сплошь и рядом у других производителей.

Но это, как по мне, выглядит придирками на фоне общих преимуществ Mazda 6.

К слову, не за горами и обновленная версия Mazda 6 2018 модельного года, которая вскоре появится и в Украине.

“Бензин” или “дизель”?

И тут я затрудняюсь ответить… Если во время тест-драйва Mazda CX-5 я остановил свой выбор на дизеле, то в этом случае, как говорят – “дайте две” :).

Действительно, выбор сложный и все зависит от ваших симпатий. Как показала практика, украинцы предпочитают бензиновые версии Mazda 6, хотя и дизельная версия однозначно заслуживает внимания, как минимум для сравнения.

Выбор, как всегда, за Вами! 🙂











































Тест-драйв Mazda 6: бензин или дизель? / 22 фотографий

Олесь Куница