Топ-10 электромобилей на вторичном рынке

Британские эксперты назвали 10 лучших электромобилей и гибридов на вторичном рынке.

Журналисты британского издания What Car подготовили топ-десятку самых лучших электромобилей и сродных им подзаряжаемых гибридов, которые можно приобрести на вторичном рынке, пишет Автоцентр.

На первое место эксперты поставили компактный электромобиль Renault Zoe, который несмотря на свои размеры, имеет достаточно вместительный салон и неплохо управляется.

В сообщении также напоминают, что, покупая поддержанный Renault Zoe, нужно знать, что к цене некоторых экземпляров придется добавить ежемесячную плату за аренду батареи, но зато при ухудшении ее состояния, производитель сделает бесплатную замену.

А вот как выглядит весь топ-10:

1 – Renault Zoe

2 – BMW 330e

3 – Honda CR-Z

4 – Volkswagen Golf GTE

5 – Opel Ampera

6 – Nissan Leaf

7 – Toyota Prius

8 – Kia Soul EV

9 – Audi A3 e-tron

10 – BMW i8

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