Топ-10 электромобилей на вторичном рынке

Британские эксперты назвали 10 лучших электромобилей и гибридов на вторичном рынке.
Журналисты британского издания What Car подготовили топ-десятку самых лучших электромобилей и сродных им подзаряжаемых гибридов, которые можно приобрести на вторичном рынке, пишет Автоцентр.
На первое место эксперты поставили компактный электромобиль Renault Zoe, который несмотря на свои размеры, имеет достаточно вместительный салон и неплохо управляется.
В сообщении также напоминают, что, покупая поддержанный Renault Zoe, нужно знать, что к цене некоторых экземпляров придется добавить ежемесячную плату за аренду батареи, но зато при ухудшении ее состояния, производитель сделает бесплатную замену.
А вот как выглядит весь топ-10:
- 1 – Renault Zoe
- 2 – BMW 330e
- 3 – Honda CR-Z
- 4 – Volkswagen Golf GTE
- 5 – Opel Ampera
- 6 – Nissan Leaf
- 7 – Toyota Prius
- 8 – Kia Soul EV
- 9 – Audi A3 e-tron
- 10 – BMW i8
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