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Обновленный интерьер электрокаров Tesla

Tesla планирует обновить интерьеры серийных машин со следующего года.

В распоряжении издания Electrek оказались рендеры обновленных интерьеров Tesla Model S и Model X. Американский производитель планирует использовать их на серийных машинах со следующего года. Судя по всему, Tesla стремится привести оформление салонов электрокаров к единому, минималистичному стилю, аналогичному тому, что применяется в Model 3.

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Главной особенностью интерьеров Tesla по-прежнему будет огромный центральный дисплей. После обновления он станет безрамочным и сменит вертикальную ориентацию на горизонтальную. Помимо этого, Model S и Model X получат инновационную систему вентиляции и обогрева салона с единственным узким дефлектором вместо традиционных воздуховодов.

Напомним, глава компании Илон Маск испытал электромобиль Tesla в своем тоннеле.

Фото: electrek.co

 

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