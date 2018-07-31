Первый в истории электробайк Harley-Davidson: как будет выглядеть и дата выхода

В Harley-Davidson заявили, что доработанный проект LiveWire поступит в продажу уже в следующем году. Характеристики мотоцикла пока не уточняются.

Об этом сообщает Harley-Davidson.

Разработка проекта LiveWire началась еще в 2014 году, прототип мог проехать на одном полном заряде аккумулятора не более 100 км при скорости до 150 км / ч.

Два года назад было объявлено, что все желающие приобрести электрический мотоцикл Harley-Davidson смогут сделать это в 2021 году.

Harley-Davidson только заявляет, что эта модель должна сделать компанию лидером в данном сегменте рынка.

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К 2022 году она планирует выпустить еще два электрических мотоцикла, которые будут легче, меньше по габаритам и доступными для широкой аудитории.

Напомним, Harley-Davidson переносит производство в ЕС.