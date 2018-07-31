Tesla построит крупный завод в Европе

Компания Tesla ведет переговоры с правительством Германии и Нидерландов о строительстве своего первого крупного европейского завода.

Об этом сообщает Reuters.

– Германия является ведущей страной Европы. Возможно, завод на немецко-французской границе имеет смысл, недалеко от стран Бенилюкса, – написал Илон Маск в Twitter еще в июне.

У компании были предварительные переговоры с двумя немецкими городами, претендующими на то, чтобы разместить в Европе Gigafactory, чтобы строить автомобили и их батареи под одной крышей.

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Переговоры по-прежнему находятся на ранней стадии и могут сорваться.

Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры планирует убедить компаниюTesla Илона Маска создать Gigafactory по производству аккумуляторных батарей в Украине.