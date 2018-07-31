Тест-драйв Mazda MX-5: всегда в центре внимания

На тест-драйве у Фактов ICTV побывал экзотичный для нашей страны автомобиль – родстер Mazda MX-5.

Это четвертое поколение японского родстера, который за время существования модели наделал не мало шума в мире.

Родстер Mazda MX-5 даже попал в Книгу рекордов Гиннеса, как самый продаваемый двухместный спортивный автомобиль в мире. По состоянию на 2011 год продажи MX-5 уже достигли отметки 900 тыс. единиц. По состоянию на сегодня, продажи наверняка перевалили за 1 млн.

На данный момент в Украину официально не поставляются Mazda MX-5, а о перспективах этой модели в нашей стране у импортера пока молчат, как и о приблизительных ценниках на родстер.

Если заглянуть на сайты официальных дилеров Mazda в соседней Польше, то там цены на MX-5 стартуют с отметки около $24 тыс., но осмелюсь предположить, что в Украине стартовая цена будет на порядок выше.

Читайте: Тест-драйв Mazda 6: бензин или дизель? Тест-драйв Mazda CX-3: мини-кроссовер Тест-драйв Mazda CX-5: дизель или бензин?

У нас на тест-драйве побывал родстер Mazda MX-5 с бензиновым атмосферным двигателем объемом 2,0 л, который работал в паре с 6-ступенчатой МКПП. Привод у родстера задний.

Дизайн

В тестовом Mazda MX-5 была установлена мягкая, складываемая крыша, убрав которою можно наслаждаться летней погодой и прокатиться с ветерком.

Складывается и раскладывается крыша механически, но занимает это до 10 секунд времени и особого труда не составляет. Своего рода “зонт” от дождя, ветра и солнца. 🙂

Mazda MX-5 – магнит внимания, который притягивает взгляды проходящих и проезжающих людей, где бы вы не парковались, и где бы вы не проезжали.

Хищный взгляд, волнистые линии кузова, да и само по себе отсутствие крыши – вызывают кучу разговоров у окружающих.

Салон

Процесс посадки-высадки непривычный, особенно придется изловчаться высоким людям. 🙂

Места над головой с установленной крышей, на мое удивление, оказалось вполне достаточно. С ростом 1,87 м я вполне поместился и даже остался небольшой зазор. Да, людям повыше будет уже тесновато, да и посадка-высадка еще более усугубится. 🙂 Красота требует жертв, так сказать.

Сидение водителя и пассажира имеют ограниченный набор и ход регулировок, особо откинуть сидение и вытянуть ноги не получиться, да и не в этом здесь кайф. Даже с ограниченным количеством регулировок я удобно устроился за рулем.

Руль, что характерно и другим моделям Mazda, удобный и эргономичный. На руле расположено управление телефоном, мультимедиа и круиз-контролем.

По своей концепции салон немного напоминает Mazda CX-3. Воздуховоды, кнонпка “аварийки” – все в том же стиле, что и у CX-3.

На панели приборов все просто и понятно, но сначала придется немного привыкать к большому тахометру по центру, который намекает на спортивный характер родстера.

Под правой рукой у водителя круглая ручка рычага МКПП, которая как влитая ложится в ладонь.

Также, под рукой у водителя рычаг ручного тормоза, который и формой, и местоположением говорит о том, что эта машина не прочь пошалить.

Вверху центральной консоли находится 7-дюймовый дисплей мультимедийной системы Mazda Connect, а под ним расположен кнопочный блок управления климат-контролем.

Экран сенсорный, но на ходу управляется только с помощью джойстика и кнопок под правой рукой у водителя. Удобно, безопасно и не отвлекает на ходу от дороги.

Есть два выхода USB и AUX и возможность подключить телефон по Bluetooth.

Перчаточного ящика, который более известен у нас под названием “бардачек”, нет. Ну как нет, на привычном для него месте нет, а вот вместительная ниша на уровне спинок сидений, есть.

Она и служит основным местом хранения подручных средств. Есть еще две небольшие ниши под мелочевку, но с размещением подручных средств здесь не все гладко. За спинками сидений есть потайные ячейки, которым также можно найти применение.

Подстаканники есть, они съемные и их два. Их можно парой установить возле “бардачка”, либо же установить один из них в более удобном для пассажира месте на центральной консоли.

Багажник откровенно маленький объемом 180 л, но от него никто не ожидает каких-то рекордных размеров. Пара спортивных сумок или рюкзаков влезет и этого достаточно.

Запаски, как вы уже догадались, тоже нет, как и места для ее размещения. На крышке багажника в тестовом авто был установлен дополнительный карбоновый крепеж для багажа.

Честно говоря, годится он разве что для декора, ведь слабо верится, что кто-то будет там что-то перевозить.

Город



Первое, с чем я столкнулся сев за руль Mazda MX-5 – посадка. Водитель и пассажир сидят практически на заднем колесе, в то время, как большая часть автомобиля находится перед ними.

Это больше напомнило мне управление катером, у которого кокпит находится в корме судна. Это непривычно, но со временем начинает нравиться. 🙂

Длинный волнистый капот, крылья, отсутствие крыши над головой – это, безусловно, кайф.

В городе с родстером удобно и благодаря его размерам я не ощущал дискомфорта, связанного с парковкой. Все маневры даются легко, несмотря на отсутствие парковочных датчиков и камеры заднего вида.

Габаритные размеры:

Длина 3 915 мм

Ширина 1 735 мм

Высота 1 230 мм

Колесная база 2 310 мм

Клиренс 135 мм

Единственным моментом является клиренс родстера, который составляет всего 135 см. С бордюрами, порогами и высокими лежащими полицейскими нужно быть аккуратным.

2,0-литровый атмосферный двигатель, 6-ступенчатая “механика” и откинутый верх дают ощущения драйва и динамики. Максимальный крутящий момент 200 Нм становится доступным на 4 600 об/мин, а максимальная мощность 160 л.с. на 6 000 об/мин.

До первой сотни Mazda MX-5 разгоняется за 7,3 с, что не является рекордом, но сам процесс разгона наполнен задором и яркими ощущениями.

Во-первых, после 4 000 оборотов рокот мотора и выхлопа отчетливо слышны в салоне, даже с установленной крышей.

Во-вторых, вибрирующий рычаг КПП, его форма и короткий ход максимально вовлекают водителя и придают ощущения спортивного характера авто.

И на десерт – весь вкус родстера в поездке с ветерком. Поездка со сложенной крышей, помимо “ветерка”, позволяет слышать все звуки и ощущать автомобиль в динамике совершенно по-иному, нежели это позволяют автомобили с жесткой крышей. Но тут, лучше один раз попробовать. 🙂

От Mazda MX-5 я ожидал жесткой, зубодробительной подвески, но я ошибался на 90%. Подвеска в меру жесткая и в условиях городских скоростей абсолютно адекватно ведет себя на наших дорогах. Да, я не могу сказать, что Mazda MX-5 проглатывает все изъяны украинских дорог. Банально, притормаживая на откровенно разбитых участках и объезжая “кратеры” дорожного покрытия, я не ощутил чрезмерной жесткости, которой меня пугал родстер. И, повторюсь, быть внимательным, проезжая глубокие ямы также заставляет клиренс и боязнь повредить бампер или защиту.

Рулевое управление в Mazda MX-5 точное и информативное, а уверенности во время маневров прибавляет система G-Vectoring Control, которая регулирует крутящий момент двигателя в поворотах.

В Mazda MX-5 была также установлена система контроля за полосой движения, которая в случае непреднамеренного пересечения разметки подает водителю звуковой сигнал. Это удобно, позволяет быть на чеку и не зевать за рулем.

Расход топлива в городе во время тест-драйва у нас составил 8,6 л / 100 км. Вполне приличные цифры, с учетом того, что ездить спокойно на Mazda MX-5 сложно. 🙂

Трасса

Mazda MX-5 вызывает взглядов на трассе не меньше, чем в городе. На АЗС мне не раз приходилось слышать удивленные высказывания проходящих мимо в формате: – “Mazda?! Первый раз такую вижу?!”

Mazda MX-5 хороша на трассе в плане динамики, управления и ощущения дороги, но в плане комфорта однозначно есть вопросы.

Шумоизоляция в машинах с мягким верхом вещь интересная и относительная. Mazda MX-5 это не обошло стороной, и действительно, даже с разложенной крышей в автомобиле на загородных скоростях предсказуемо шумно. Звук выхлопа, шум из-под задних колес, ветер и прочие прелести начинают немного утомлять после 300 км пройденного пути на скоростях 110-130 км/ч.

Та же история и с комфортом посадки в длительных поездках. Ввиду ограниченного диапазона регулировок кресел, нет возможности сменить позу за рулем, что утомляет. У переднего пассажира та же история.

Что касается подвески, то на трассе она также оказалась в меру жесткой, но нужно всегда быть на чеку и следить за ямами, а к этому дополнительно мотивирует отсутствие “запаски”. 🙂

Сидение водителя и пассажира расположены практически впритык к задней оси, благодаря чему вся тряска от скоростных поездок по нашим дорогам ощущается “пятой точкой” и спиной водителя. После 500-600 км пути усталость от шума и однообразной посадки ощущается, но спасают остановки в пути.

В целом, Mazda MX-5 с гордостью и без потерь преодолела маршрут Киев-Одесса-Киев. Да, однозначно, на седане и кроссовере это было бы комфортнее, но ощущения уже не те. 🙂

Расход топлива на трассе во время тест-драйва у нас составил 6-6,2 л / 100 км.

Итог

Mazda MX-5 однозначно эмоциональный автомобиль, который не оставит равнодушным абсолютно никого. Это родстер для тех, кто любит внимание окружающих и готов к этому.

Атмосферный мотор, задний привод, “механика” – намекают на спортивный характер авто.

Откинув крышу летом, понимаешь все прелести Mazda MX-5, но нужно быть готовым и ко всем сопутствующим минусам.

Комфорт в дальних поездках, идеальная шумоизоляция и вместительный багажник – это не про Mazda MX-5. J Это также нужно понимать, как и то, что Mazda MX-5 не самый идеальный автомобиль на каждый день. Это машина выходного дня, как по мне.

После тест-драйва MX-5, я могу смело развеять несколько своих ошибочных убеждений по поводу этого родстера.

Первое – в Mazda MX-5 достаточно места даже для высоких людей. 🙂

Второе – у Mazda MX-5 в меру жесткая подвеска и это отнюдь не зубодробительный станок. 🙂

Решать, как всегда, Вам. А пока, ждем официальных поставок Mazda MX-5 в Украине. 🙂









































Тест-драйв Mazda MX-5: всегда в центре внимания / 21 фотографий

Олесь Куница