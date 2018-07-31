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Топ-10 семейных кроссоверов 2018

Британские эксперты назвали 10 лучших семейных кроссоверов 2018 года.

Британское издание What Car составило собственный рейтинг лучших семейных кроссоверов 2018 года. Модели оценивались в первую очередь по практичности, простору в салоне и цене, передает Автоцентр.

Лидером рейтинга эксперты назвали Volvo XC40. В издании отмечают, что кроссовер сочетает в себе стильную внешность, просторный и комфортный интерьер, а также высочайший уровень безопасности. При этом XC40 доступен по вполне конкурентоспособной цене.

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А вот как выглядит весь топ-10:

10. Opel Grandland X

9. Toyota CH-R

8. Renault Kadjar

7. BMW X1

6. Volkswagen Tiguan

5. Nissan Qashqai

4. Peugeot 3008

3. SEATAteca

2. Skoda Karoq

1. Volvo XC40

К слову, эксперты назвали 10 лучших электромобилей и гибридов на вторичном рынке.

 

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