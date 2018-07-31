Топ-10 семейных кроссоверов 2018

Британские эксперты назвали 10 лучших семейных кроссоверов 2018 года.
Британское издание What Car составило собственный рейтинг лучших семейных кроссоверов 2018 года. Модели оценивались в первую очередь по практичности, простору в салоне и цене, передает Автоцентр.
Лидером рейтинга эксперты назвали Volvo XC40. В издании отмечают, что кроссовер сочетает в себе стильную внешность, просторный и комфортный интерьер, а также высочайший уровень безопасности. При этом XC40 доступен по вполне конкурентоспособной цене.
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А вот как выглядит весь топ-10:
10. Opel Grandland X
9. Toyota CH-R
8. Renault Kadjar
7. BMW X1
6. Volkswagen Tiguan
5. Nissan Qashqai
4. Peugeot 3008
3. SEATAteca
2. Skoda Karoq
1. Volvo XC40
К слову, эксперты назвали 10 лучших электромобилей и гибридов на вторичном рынке.