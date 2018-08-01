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Довел до слез: Дуэйн Джонсон подарил дублеру уникальный пикап F-150

Актер Дуэйн “Скала” Джонсон подарил своему дублеру Таноайу Риду, который восстанавливается после травмы, полученной на съемках, новенький Ford F-150 Raptor.

Об этом Джонсон рассказал в своем Instagram, подчеркнув, что Рид не только член большой семьи (он двоюродный брат Дуэйна), но и представитель голливудского сообщества каскадеров.

В описании к ролику Джонсон рассказал, что с 2002 года, когда Рид впервые выступил дублером актера в фильме Царь скорпионов, каскадер получил несколько переломов, разрывов сухожилий и связок, а также звание Каскадер года. Пикап, по словам Джонсона, стал своеобразным подарком за “пролитую кровь, пот, слезы и прошедшие годы”.

Что касается Форда, то это сделанный на заказ экземпляр F-150, выкрашенный в черный цвет и укомплектованный подвеской с увеличенным дорожным просветом. Среди других особенностей: черные колесные диски, внедорожные шины и хромированные детали экстерьера.

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Напомним, Джонсон возглавил рейтинг самых сексуальных мужчин 2016 года по версии журнала People.

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