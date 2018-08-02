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На украинских дорогах появятся SOS-станции

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ планирует строительство на украинском трассах SOS-станций – средств экстренной связи при чрезвычайных ситуациях.

Дорога

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе.

– Вопрос безопасности – приоритет №1. Ведь, когда люди в дороге, могут случиться непредвиденные чрезвычайные ситуации – авария или поломка машины. Поэтому обустройство дорог специальными средствами экстренной связи – это безопасность и удобство вызова необходимой помощи: полиции, скорой медицинской помощи, эвакуатора, – пишет чиновник.

По его словам, на таких станциях будут также аптечки экстренного назначения.

– Мы анализируем зарубежный опыт, в частности европейский. Идеальный вариант – так называемые emergency боксы, оборудованные кнопками вызова помощи (диспетчерской службы), специальными камерами, а также отдельным боксом с первой врачебной помощю, – рассказал Парцхаладзе.

В Европе такие станции располагаются вдоль трасс на расстоянии от 500 м до 2 км. В случае аварии ориентировочное время прибытия скорой или полиции составляет 30 минут, а технической помощи – до 1 часа.

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К слову, ранее правительство приняло новые государственные строительные нормы, изменяющие ширину полос для движения. Это означает, что в Украине сузят дороги.

Фотоpixabay.com

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