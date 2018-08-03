Где в Киеве разрешат ехать 80 км/час (СПИСОК УЛИЦ)

На некоторых улицах Киева могут увеличить максимально разрешенную скорость движения транспортных средств до 80 км/час уже в сентябре.

Как рассказал директор департамента транспортной инфраструктуры Сергей Симонов, проект решения о увеличении максимально разрешенной скорости движения транспортных средств до 80 км/час может быть рассмотрен на ближайшей сессии Киевсовета, сообщает Finance.ua.

В то же время он отметил, что к соответствующему проекту решения есть замечания активистов в сфере безопасности дорожного движения.

Они предлагают увеличить скорость движения на некоторых улицах частично, то есть правые полосы, там, где есть велодорожки или нет надземных пешеходных переходов, оставить со скоростным режимом 50 км/час, а на левых увеличить до 80 км/час.

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Речь идет об увеличении максимальной скорости до 80 км/час на 22 улицах:

просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльская);

Большая Кольцевая дорога (от ул. Городская до пересечения с ул. Газопроводная и от ул. Газопроводная до Минского проспекта);

ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе);

Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Николая Трублаини);

просп. Оболонский (от ул. Богатырской до ул. Маршала Малиновского);

Автодорога Р-69 (от ул. Озерная до границы г. Киева);

просп. С. Бандеры (от просп. Оболонского до Северного моста);

просп. Генерала Ватутина (от Северного моста до Керченской площади);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

ул. Саперно-Слободская (от ул. Николая Гринченко до Южного моста);

просп. Николая Бажана (до Харьковской площади);

ул. Дружбы Народов (от Демеевской площади до ул. Неманская);

просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславская и от ул. Киото до поворота на с. Княжичи);

бул. Перова (от просп. Освободителей до ул. Алишера Навои);

просп. Соборности (при условии установления распределительного транспортного ограждения);

просп. Леся Курбаса;

просп. Космонавта Комарова;

ул. Борщаговская;

Южный мостовой переход.

Как известно, в Киеве до сентября частично ограничили движение транспорта по Южному мосту.