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Южный мост в Киеве частично перекрыт – сроки

В Киеве с сегодняшнего дня и до сентября частично ограничили движение транспорта по Южному мосту в направлении Столичного шоссе.

Південний міст у Києві

Об этом сообщает Киевавтодор.

В компании уточнили, что 3 августа с 10.00 до 1 сентября ограничат движение по Южному мосту в направлении Столичного шоссе – в связи с ремонтом дорожного ограждения.

Читайте: Дороги по китайским технологиям. Сколько Украина потратит на новые автострады

К слову, Кабмин принял экономическую программу, согласно которой украинские дороги в 2018 году будут делать из бетона китайские и европейские фирмы.

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