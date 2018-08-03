Южный мост в Киеве частично перекрыт – сроки

В Киеве с сегодняшнего дня и до сентября частично ограничили движение транспорта по Южному мосту в направлении Столичного шоссе.
Об этом сообщает Киевавтодор.
В компании уточнили, что 3 августа с 10.00 до 1 сентября ограничат движение по Южному мосту в направлении Столичного шоссе – в связи с ремонтом дорожного ограждения.
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К слову, Кабмин принял экономическую программу, согласно которой украинские дороги в 2018 году будут делать из бетона китайские и европейские фирмы.
Фото: dreamstime.com
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