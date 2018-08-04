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Что будет с ценами на бензин: прогноз до конца года

Цены на бензин в Украине в ближайшие полгода заметно вырастут в связи с колебаниями мировых цен на нефть.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

– Цена на нефть выросла за последние полгода на 15-20 долларов. Это ключевой фактор. Кроме того, есть ослабление гривни относительно иностранной валюты, а закупка иностранного топлива охватывает 25% рынка, – объяснил он.

Корольчук прогнозирует, что к зиме стоимость бензина вырастет на 1-1,5 грн при условии отсутствия резких колебаний цен на нефть. Подорожание будет заметно уже в сентябре-октябре.

– Если политического влияния не будет, то цена будет расти на 1,5 грн и выше: существует премиум-сегмент и дорогие виды топлива. Получается, без помощи власти цена будет расти на 2 грн, с ее помощью – на 1 грн, – заключил он.

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