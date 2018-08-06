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На границе с Польшей сотни авто застряли в очередях

В понедельник, 6 августа, на границе Украины и Польши в шести пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди.

В очередях стоят 465 автомобилей, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

В очереди в международном автомобильном пункте пропуска Устилуг – Зосин  на Волыни стояли 50 машин. Во Львовской области в ПП Угринов – Долгобичув своей очереди ждали еще 30 автомобилей, в ПП Грушев – Будомеж – 100, в ПП Смельница – Кросценко – 50, в ПП Шегини – Медика – 100, в ПП Краковец – Корчова – 135 автомобилей.

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На границе с Венгрией в ПП Лужники – Берегшурань находилось 20 автомобилей, в ООО Чоп (Тиса) – Захонь – 30, в ПП Косино – Барабаш – 20, ПП Вилок – Тисабеч – еще 40 автомобилей.

Из-за выхода из строя трансформаторной подстанции пункт пропуска в Шегини частично обесточен. До устранения неисправностей специалистами движение через Шегини замедленно.

На границе со Словакией в ПП Малый Березный – Убля находилось 40 автомобилей, а на границе с Румынией в пункте пропуска Порубное – Сирет – 20 автомобилей.

Ранее Факты ICTV писали, что на границе с Польшей пограничники нашли имитаторы следов лося.

Фото: пресс-служба Государственной пограничной службы.

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