10 самых популярных электрокаров в Украине

С начала года украинцы купили 2 490 электромобилей, что на 64% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины (Укравтопром).

По его данным, большинство (84%) электромобилей, ставших на учет с января по июль 2018 года, были с пробегом.

Рейтинг электромобилей, на которых украинцы чаще всего останавливали свой выбор по итогам семи месяцев:

– Nissan Leaf (почти 2/3 рынка электромобилей) – 1621 штук;

– BMW i3 – 182 штук;

– Tesla Model S – 123 штук;

– Mercedes-Benz B Electric Drive – 78 штук;

– SMART Fortwo – 69 штук;

– Tesla Model Х – 57 штук;

– KIA Soul EV – 53 штук;

– VOLKSWAGEN е-Golf – 52 штук;

– TOYOTA RAV-4 EV – 46 штук;

– FIAT 500е – 37 штук.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что на электромобиль Tesla Roadster установят ракетные двигатели.

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