300 км на одном заряде – новый шведский электрокар

Шведский стартап Uniti выпустил свой первый электромобиль – ситикар One.
Стартап из Швеции Uniti выпустил свой первый электромобиль – ситикар One, который может проехать около 300 км на одном заряде, сообщает E-move.
Авто рассчитано на двух пассажиров. При этом место водителя расположено спереди, а пассажир находится сзади.
Управляется электромобиль с помощью дисплея с двумя джойстиками. В новинке есть полный набор датчиков безопасности.
Uniti One должен появиться на рынке в следующем году по цене в 14,9 тыс. евро. Предзаказ на авто можно сделать уже сейчас.
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К слову, Tesla планирует обновить интерьеры серийных машин со следующего года.
Фото: E-move
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