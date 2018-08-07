Фирма American Expedition Vehicles построила кемпер на базе Jeep Wrangler. Проект под названием Outpost II оснастили двумя кухнями, спальными местами и даже солнечной панелью.

Фирма из Монтаны American Expedition Vehicles, специализирующаяся на аксессуарах для внедорожников и пикапов, построила кемпер на базе Jeep Wrangler, пишет Motor.

Проект получил название Outpost II. Купить такую машину нельзя – она была создана в единственном экземпляре для президента компании.

Чтобы получить из Wrangler дом на колесах, компания “перекроила” раму автомобиля, усилила подвеску и увеличила дорожный просвет на 11,5 см.

В движение кемпер приводится 5,7-литровым восьмицилиндровым бензиновым двигателем HEMI.



Фото: American Expedition Vehicles

Фото: American Expedition Vehicles

Фото: American Expedition Vehicles

Фото: American Expedition Vehicles Фото: American Expedition Vehicles Две кухни и спальные места. Jeep Wrangler превратили в дом на колесах / 5 фотографий

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Автомобиль также оснастили тентом с электроприводом, двумя кухнями (внутри и снаружи машины), двумя спальными местами, 50-литровым холодильником, плитой, 83-литровой емкостью для воды, светодиодным освещением, маркизой и 265-Вт солнечной панелью.

Для постройки дома на колесах компании пришлось изготовить более 600 уникальных деталей.

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