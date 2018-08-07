Как не страдать от жары в авто летом

Если в вашем автомобиле нет кондиционера, спастись от душного воздуха летом помогут простые, но не менее эффективные способы.
Об этом пишет Сaronit.
Первый способ охладиться в авто летом – вентилятор на батарейках.
Для этого достаточно включить прибор во время жары, оставив автомобиль на какое-то время.
Вентилятор будет гонять воздух по салону, не давая ему возможности нагреться.
Читайте: 300 км на одном заряде – новый шведский электрокар
Еще одним простым способом является метод окна-двери.
Для этого достаточно открыть окна, а затем резко открыть и закрыть двери с противоположной стороны 5-6 раз.
К примеру, если окно открыто со стороны водителя, то стоит двигать дверями с правой.
Мы также писали, как почистить кондиционер в авто и сэкономить до 1000 грн.
Фото: Pixabay