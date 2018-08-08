Цены на бензин в Украине вырастут: когда и на сколько

В Украине до конца 2018 цены на бензин вырастут на 5%.

– Цены на бензин растут из-за подорожания нефтепродуктов и роста курса доллара. Если гривна продолжит девальвировать, то цены на бензин продолжат расти. В частности до конца 2018 года цены на бензин вырастут на 5%, – заявил экономист Александр Охрименко, передает ГолосUA.

Он уточнил, что пока проезд в маршрутках дорожать не будет. Но к зиме, если цены на бензин продолжат расти, может произойти очередное подорожание.

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– Тарифы в этом году на проезд в маршрутках уже поднимали. Его как правило повышают раз в год. К зиме, если цены на бензин продолжат расти, может произойти очередное подорожание проезда в маршрутках, – подчеркнул экономист.

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