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Цены на бензин в Украине вырастут: когда и на сколько

В Украине до конца 2018 цены на бензин вырастут на 5%.

– Цены на бензин растут из-за подорожания нефтепродуктов и роста курса доллара. Если гривна продолжит девальвировать, то цены на бензин продолжат расти. В частности до конца 2018 года цены на бензин вырастут  на 5%, – заявил экономист Александр Охрименко, передает ГолосUA.

Он уточнил, что пока проезд в маршрутках дорожать не будет. Но к зиме, если цены на бензин продолжат расти, может произойти очередное подорожание.

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– Тарифы в этом году на проезд в маршрутках уже поднимали. Его как правило повышают раз в год. К зиме, если цены на бензин продолжат расти, может произойти очередное подорожание проезда в маршрутках, – подчеркнул экономист.

К слову,  Факты ICTV собрали для вас простые советы, соблюдая которые вы сможете сэкономить до 20% своих расходов на топливо.

Фото: dreamstime.

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