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Возле ж\д станций, аэропортов и метро: в Украине могут появиться новые парковки

В Украине в скором времени могут появится перехватывающие автостоянки на въезде в центральные районы крупных городов для их разгрузки.

С такой инициативой выступило Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ, сообщил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

– Это будет способствовать сокращению пробок на дорогах, повышению экологического состояния городов, налаживанию транспортного движения в центральных районах городов, – объяснил Парцхаладзе.

По его словам, перехватывающие парковки будут размещаться вблизи железнодорожных станций, авиационных терминалов, станций метрополитена, остановок маршрутного такси и другого общественного транспорта, расположенного на подъезде к центральной части города. Таким образом, владельцы авто будут иметь возможность оставить свой автомобиль на парковке и пересесть на общественный транспорт.

– При проектировании предлагаем определять емкость таких автостоянок с учетом: до 50% машиномест – для хранения авто в течение всего дня и до 25% машиномест – на несколько часов, – добавил замминистра.

По его данным, соответствующие изменения министерство предлагает внести в государственные строительные нормы Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей.

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Напомним, что с сентября этого года в Украине начнет действовать закон о парковки. Факты ICTV разбирались, сможет ли это повлиять на решение проблемы.

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