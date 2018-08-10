На гироскутере по встречке – новые экстремальные тренды

Экстремалы на скейтах, гироскутерах и самокатах все чаще стали выезжать на дороги и маневрировать среди авто. Чем это может закончиться, как ездить и не подвергаться опасности – в материале Фактов ICTV.

На украинских дорогах и не только появился новый тренд среди экстремалов. Парни маневрируют по проезжей части на высоких скоростях без защиты. Особенно популярно это явление в спальных районах и частных секторах.

Основатель и главный редактор сайта dtp.kiev.ua Владислав Антонов также подтверждает, что часто на дорогах общего пользования начали появляться люди на гироскутерах без какой-либо защиты.

– Я рекомендую им одевать, как минимум хороший шлем, который будет стоить около 600-700 грн. В лучшем случае стоит пользоваться наколенниками, налокотники и печатями, это хоть как-то сможет защитить при падении, – отмечает Владислав Антонов.

Чтобы свалиться с такого вида транспорта ДТП не требуется. Самокаты, гироскутеры, скейты и подобные гаджеты едут за счет того, на сколько хорошо вы умеете держать равновесие. То есть в случае, если у вас вдруг ногу сведет судорога, то вы можете упасть посреди дороги. А вы точно уверены, что авто за вами успеет вовремя затормозить?

Священники тоже

современные люди.

Другой вариант ездить по пешеходной зоне, но здесь возникает другая проблема. На тротуарах часто бывает большое скопление людей, пройти трудно, не говоря уже о том, чтобы проехать на чем-то. В таком случае есть шанс кого-то травмировать.

Дилемма и в украинских правилах дорожного движения – эти транспортные средства никак не помечены. Их на бумаге буквально не существует, то есть ни обязанностей, ни прав у них нет.

Читайте: Что делать, если стал свидетелем ДТП: пошаговая инструкция, советы юриста и медика

– Все же лучше не выезжать на дороги общего пользования, где ездят автомобили. Ну если уж выехали, то надевайте защиту, это хотя бы сможет снизить вероятность травм, – подчеркивает главный редактор сайта dtp.kiev.ua.

Ранее Факты ICTV писали об неутешительной статистике смертности на дорогах и о том, как нужно менять систему контроля.

Фото: dreamstime