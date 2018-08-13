Сколько украинцы купили дизельных авто в Германии

За последний год украинцы купили 15,7 тыс. немецких авто.

Германия экспортирует подержанные дизельные авто рекордными темпами на фоне роста беспокойств внутреннего покупателя возможными запретами в городах из-за ухудшения качества воздуха. Не последнюю роль сыграл и скандал вокруг Volkswagen из-за фальшивых результатов экологических тестов, пишет Bloomberg.

Все эти факторы помогли оживить экспорт подержанных дизельных автомобилей на рекордные 20% в прошлом году. Италия и Австрия были крупнейшими покупателями таких машин, в то время как продажи в Хорватию и Украину удвоились.

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Всего за год Германия экспортировала 239,5 тысяч машин. И это самый высокий показатель с 2006 года. Италия и Австрия отхватили больше всего, купив каждый более 20 тысяч автомобилей. Во Францию поехали 16,7 тысяч подержанных немецких дизелей, а в Украину – на тысячу меньше.

Ранее Факты ICTV писали, что с начала года украинцы купили 2 490 электромобилей, что на 64% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: dreamstime.