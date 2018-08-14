PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Авто / Покупка авто: что нужно знать и как сэкономить/

Покупка авто: что нужно знать и как сэкономить

Что необходимо знать при покупке машины и как вести себя в автосалоне, чтобы получить подарки – в материале Фактов ICTV.

Покупка автомобиля в салоне это не только ответственный и дорогой способ приобрести машину, но самый безопасный.

Как минимум, все заботы по оформлению автомобиля ложатся на дилера, а вы получаете транспортное средство заводской комплектации.

Где и когда лучше покупать автомобиль

Самый лучший период для приобретения авто это конец текущего и начало следующего года. Именно в этот период скидки доходят до 10-20% от начальной стоимости. Снижение цен на авто связано с необходимостью салонов освободить места и мощности под новые машины.

Читайте: Советы для начинающих водителей

Кроме того, это праздничный период, в который есть большая вероятность получить в подарок какие-то опции или аксессуары.

Автосалон стоит выбирать, опираясь на отзывы покупателей, достаточно зайти на официальный сайт или независимые форумы и платформы для обсуждения.

Как нужно вести себя в автосалоне

Правильное поведение в салоне можут вам обеспечить небольшую скидку или бесплатные подарки. Итак:

  • не показывайте менеджеру, что вы реально рассматриваете вариант покупки этого автомобиля
  • дайте персоналу салона поуговаривать вас купить именно это авто, расскажите о том, как вы были в салоне другой марки и вам понравилась определенная модель
  • скривите лицо, сев в салон, скажите, что он смотрится бедненько, в вашей нынешней машине он даже получше
  • посмотрите на листок комплектаций и удивитесь, что в этой машине даже обогрева зеркал и замка на КПП нет, и вы разочарованы
  • скажите, что вообще считаете цифру на ценнике изрядно завышенной и не хотели бы отдавать такие деньги за автомобиль
  • всегда показывайте сомнение – это может дать вам определенные привилегии при покупке машины.

Секрет кроется в том, что менеджерам салона позволено использовать определенные рычаги уговоров покупателя. Например, многие бренды не предлагают в базовой комплектации коврики салона и багажника, музыку и прочие периферийные варианты. Даже столь незначительные подарки способны сэкономить порядка 2% от стоимости автомобиля.

Покупка, оформление

Процедура покупки авто в салоне сопровождается составлением и подписанием договора купли-продажи транспортного средства. Несмотря на то, что бланки договоров стандартные, стоит внимательно прочитать каждый пункт.

В договоре обязательно должны быть прописаны следующие вещи:

  • сроки поставки автомобиля (они должны быть зафиксированы в календарных днях)
  • сумма аванса и процедура его возвращения, в случае вашего отказа от приобретения авто
  • указана полная модификация модели, по которой можно установить точную комплектацию
  • Процедура оформления в сервисном центре МВД

Для регистрации нового авто достаточно подать такие документы:

  • договор с печатью продавца
  • индивидуальный налоговый номер (ИНН)
  • паспорт или другой документ, подтверждающий личность
  • квитанции об оплате регистрации и комплекта номерных знаков

В сервисном центре Вы получите свидетельство о регистрации (технический паспорт) и комплект номерных знаков. После регистрации дается 3 дня на оформление обязательной страховки (ОСАГО).

К слову, ранее Факты ICTV писали, как зарегистрировать  автомобиль в Украине.

Фото: unsplashdreamstime.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

В огорожу парламенту Британії влетів авто - є постраждалі
В ограду парламента Британии влетело авто – есть пострадавшие
Фура
Усиление жары: в Киеве ограничили въезд фур
Підпал авто
Огненный флешмоб. В Швеции сожгли почти сотню авто
Сколько украинцы купили дизельных авто в Германии
На гироскутере по встречке – новые экстремальные тренды
В Киеве на Большой Окружной в год ограничат движение – причина
Возле ж\д станций, аэропортов и метро: в Украине могут появиться новые парковки
Я став свідком ДТП - що робити
Что делать, если стал свидетелем ДТП: пошаговая инструкция, советы юриста и медика
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка