Усиление жары: в Киеве ограничили въезд фур

В Киеве из-за жары ограничили движение грузового транспорта.
Об этом предупреждает водителей Киевавтодор.
– В связи с повышением температуры воздуха выше +28°С вводится ограничение движения по улично-дорожной сети города Киева для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, – говорится в сообщении.
Ограничения действуют с 10.00 до 22.00.
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Кстати, на 14 августа синоптики обещали в Киеве жару до +32°.
Фото: Укравтодор
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