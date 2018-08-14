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Усиление жары: в Киеве ограничили въезд фур

В Киеве из-за жары ограничили движение грузового транспорта.

Фура

Об этом предупреждает водителей Киевавтодор.

– В связи с повышением температуры воздуха выше +28°С вводится ограничение движения по улично-дорожной сети города Киева для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, – говорится в сообщении.

Ограничения действуют с 10.00 до 22.00.

Читайте: Как оказать помощь при тепловом и солнечном ударе (ИНФОГРАФИКА)

Кстати, на 14 августа синоптики обещали в Киеве жару до +32°.

Фото: Укравтодор

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