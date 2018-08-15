“Молодежный” кроссовер Haval F7 показали на живых фото

В сети появилось живое фото нового “молодежного” кроссовера Haval F7, премьера которого состоится осенью.

Ранее Haval F7 был замечен на дорожных испытаниях в камуфляже, теперь китайское издание Bitauto располагает новыми фотографиями, изображающими новый кроссовер с неприкрытым кузовом.

Новинка принадлежит к F-серии, которая адресована молодым покупателям. Автомобиль представляет собой динамичный кроссовер со спортивным дизайном. Представят новинку осенью, а купить Haval F7 в Китае можно будет в конце текущего года, пишет Автоцентр.

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Ожидается, что новый кроссовер будут оснащать бензиновыми четырехцилиндровыми турбодвигателями на 1,5 и 2,0 литра мощностью 169 л.с. и 197 л.с. соответственно. Агрегатировать оба двигателя предполагается с семиступенчатой роботизированной КПП.

Напомним, шведский стартап Uniti выпустил свой первый электромобиль – ситикар One.

Фото: bitauto.com