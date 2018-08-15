PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Авто / Единственный в мире Ferrari 512S Modulo выехал на дороги/

Единственный в мире Ferrari 512S Modulo выехал на дороги

Владелец компании Scuderia Cameron Glickenhaus Джеймс Гликенхаус полностью восстановил прототип Ferrari 512S Modulo и даже совершил на нем первую поездку.

Представленный в 1970 году на автосалоне в Женеве, концепт-кар Ferrari 512S Modulo существует в единственном экземпляре и изначально мог передвигаться только вперед-назад, так как не имел рулевого управления. Видео с заездом опубликовано в Twitter Гликенхауса.

Ferrari 512S Modulo стал первым самостоятельным проектом молодого дизайнера Паоло Мартина, который в то время работал в Pininfarina, пишет Motor.ru.

Необычный суперкар с клиновидным кузовом построили на шасси гоночной машины с одноименным названием и оснастили установленным перед задней осью пятилитровым двигателем V12.

Читайте: Девушка разбила Ferrari за $660 тыс. через несколько минут после аренды

Отдача гоночного мотора составляла 560 лошадиных сил, что позволяло прототипу разгоняться до 60 миль в час (96 километров в час) за 3,1 секунды. Максимальная скорость Ferrari 512S Modulo составляла 350 километров в час.

Напомним, в США за рекордную сумму продали спорткар Ferrari 250 GTO.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка