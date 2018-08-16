Евробляхи должны изымать за нарушение ПДД – эксперт

Координатор проекта Стоп коррупция призывает власть разрешить эвакуацию евроблях.

В Украине за нарушение правил дорожного движения у водителей авто на еврономерах нужно изымать машину на штрафплощадку.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL выразил глава общественной организации Стоп коррупции Роман Бочкала. По его словам, вопрос еврономеров давно уже перешел в политическую плоскость, поэтому его нужно быстрее решить в правовом поле.

– Кто нарушает ПДД, попадает в базу полиции. Если ты не оплатил штраф, то при первой же остановке авто изымают правоохранители на площадку. Почему этого не происходит с машинами на еврономерах? Если они заезжают временно по документам, но не выезжают за пределы страны, почему эти машины не изымают? Им делают предупреждение, составляют протоколы, но сама машина остается у владельца, – задается вопросом общественный деятель.

Однако Бочкала считает, что нынешние пошлины на ввоз авто слишком большие.

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– Если ты ввозишь машину премиум-класса, то пошлина должна быть высокой. Если авто бюджетное, то действительно нужно пересмотреть подход и снизить налог. В данном случае автомобиль не роскошь, а средство передвижения, – объяснил позицию глава организации.

Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект по снижению стоимости растаможки автомобилей на еврономерах.