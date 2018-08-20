АЗС подняли цены на бензин и дизтопливо

За выходные цены бензина и дизтоплива в сетях АЗС ОККО и WOG подорожали на 50 коп./л.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, пишет enkorr.

Бензин марки А-92 на станциях WOG подорожал до 31,45 грн/л, А-95 – до 32,45 грн/л, А-95+ – до 33,45 грн/л. Цена на ДТ на WOG выросла до 29,95 грн/л.

В сети ОККО цена бензина А-92 выросла до 31,49 грн/л, А-95 – до 32,49 грн/л, А-95+ – до 33,49 грн/л, дизельное топливо – до 29,99 грн/л.

БРСМ-Нафта повысили цены на некоторые виды топлива на 3-5 коп./л, а сеть UPG – на 30 коп./л.

Читайте: Покупка авто: что нужно знать и как сэкономить

Предыдущая волна повышения розничных цены бензина и ДТ началась 1 августа. Тогда ОККО и WOG повысили стоимость топлива на 50 коп./л.

К слову, эксперты прогнозируют рост цен на бензин до конца 2018 на 5%.