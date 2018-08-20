Маск выпустит бюджетную Tesla за $25 тысяч

Илон Маск заявил, что автомобили Tesla будут дешеветь с увеличением производства и спроса.

Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что Tesla может создать автомобиль стоимостью 25 тысяч долларов примерно через три года, то есть до 2021 года, если “очень усердно работать”.

Об этом пишет издание Engadget.

– Это не было похоже на обещание выпустить конкретную модель (Model 3. – Ред.) в данной ценовой категории, скорее видение Маском будущего транспортного средства компании, учитывая технические достижения и эффект масштаба, – отмечает издание.

Маск сравнил развитие электрокаров с прогрессом мобильных телефонов – от неуклюжего первого аппарата до современных смартфонов понадобилось множество итераций, а чтобы снизить стоимость, нужно увеличение производства и спрос.

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– Вот почему вы пока не можете купить Model 3 за 35 тысяч долларов – объемы производства все еще недостаточно велики, чтобы Tesla могла зарабатывать на каждом своем автомобиле по такой цене, – пояснил Маск.

Напомним, после твита главы Tesla Илона Маска, акции компании выросли на 7%.