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Мотоцикл из Европы: где купить и как пригнать в Украину (ИНСТРУКЦИЯ)

Покупка мотоцикла в Европе обойдется гораздо дешевле, чем, к примеру, покупка легкового автомобиля.

Пригнать мотоцикл из Европы легче и дешевле, чем автомобиль хотя бы из-за отсутствия требования относительно эконорм Евро и сбора в Пенсионный фонд за первую регистрацию.

Самый сложный вариант пригнать мотоцикл из Европы – это отправится заграницу, чтобы самостоятельно осмотреть транспортное средство и привезти его в Украину. Легче, конечно, обратиться к профессионалам, которые доставят транспортное средство чуть ли не к вам в гараж.

Определяемся с мотоциклом

Самый лучший способ найти хороший мотоцикл — это воспользоваться европейскими интернет-сайтами. Если вы ищете недорогой мотоцикл, то варианты можно найти в Польше.

Сегодня есть огромное количество сайтов, где можно подобрать себе “железного коня”. Вот несколько из них:

otomoto

olx

moto.gratka

С поиском мотоцикла в Германии проблем также не будет, стоит лишь зайти на сайт mobile.de.

! Самое важное, что нужно спросить у продавца – это реальный год выпуска, страну ввоза и какие документы есть на мотоцикл.

Высчитываем стоимость растаможки

Для вычисления стоимости растаможки можно воспользоваться калькулятором растаможки, но вы можете получить цифры далекие от реальных, даже если введете в таблицы все данные. Чтобы гарантированно просчитать все расходы, лучше обратиться к профессионалу.

! Помните, высчитать стоимость растаможки необходимо заранее, ведь это нужно для того, чтобы вы знали сколько нужно перечислить налогов  по ПД (документ финансовой гаранти). Оформляется он до заезда в Украину.

Читайте: Покупка авто: что нужно знать и как сэкономить

Растамаживаем авто

Итак, вы уже знаете сумму налогов. Следующим шагом будет отправить таможенному брокеру в Украину документы и квитанцию об уплате налогов. Юрист оформит вам декларацию. Номер ПД, который попадает в базу таможни, станет вашим пропуском домой. Далее ваша точка направления –  таможенный терминал по месту своей прописки.

Какие документы нужны для растаможки

  • Технический паспорт;
  • Купчая (договор купли – продажи);
  • Паспорт украинский;
  • Код ИНН;
  • Договор с таможенным брокером;
  • ПД (оформит таможенный брокер);
  • Таможенная декларация (оформит таможенный брокер);
  • Сертификат соответствия (если нет отметки про экологическую норму ЕВРО 5);
  • Сертификат Евро 1. Данный документ не обязательный, но если у Вас не дешёвый мотоцикл, то лучше оформить сертификат происхождения. Он даст вам небольшую дополнительную льготу на пошлину.

Пример покупки мотоцикла за границей: 7 этапов

  • Выбираем мотоцикл;
  • Выезжаем за границу (самостоятельно, с экспертом или доверяем выезд эксперту);
  • Осматриваем мотоцикл;
  • Отправляем брокеру в Украине документы (для оформления декларации (ПД) и оплаты налогов по авто);
  • Пересекаем границу;
  • Растамаживаем (в пункте таможенного оформления по месту регистрации необходимо сделать все документы);
  • Ставим мотоцикл на учет в сервисном центре МВД по месту регистрации.

К слову, ранее мы писали о том, как и где купить автомобиль в Европе.

 

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