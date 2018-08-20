Мотоцикл из Европы: где купить и как пригнать в Украину (ИНСТРУКЦИЯ)

Покупка мотоцикла в Европе обойдется гораздо дешевле, чем, к примеру, покупка легкового автомобиля.

Пригнать мотоцикл из Европы легче и дешевле, чем автомобиль хотя бы из-за отсутствия требования относительно эконорм Евро и сбора в Пенсионный фонд за первую регистрацию.

Самый сложный вариант пригнать мотоцикл из Европы – это отправится заграницу, чтобы самостоятельно осмотреть транспортное средство и привезти его в Украину. Легче, конечно, обратиться к профессионалам, которые доставят транспортное средство чуть ли не к вам в гараж.

Определяемся с мотоциклом

Самый лучший способ найти хороший мотоцикл — это воспользоваться европейскими интернет-сайтами. Если вы ищете недорогой мотоцикл, то варианты можно найти в Польше.

Сегодня есть огромное количество сайтов, где можно подобрать себе “железного коня”. Вот несколько из них:

otomoto

olx

moto.gratka

С поиском мотоцикла в Германии проблем также не будет, стоит лишь зайти на сайт mobile.de.

! Самое важное, что нужно спросить у продавца – это реальный год выпуска, страну ввоза и какие документы есть на мотоцикл.

Высчитываем стоимость растаможки

Для вычисления стоимости растаможки можно воспользоваться калькулятором растаможки, но вы можете получить цифры далекие от реальных, даже если введете в таблицы все данные. Чтобы гарантированно просчитать все расходы, лучше обратиться к профессионалу.

! Помните, высчитать стоимость растаможки необходимо заранее, ведь это нужно для того, чтобы вы знали сколько нужно перечислить налогов по ПД (документ финансовой гаранти). Оформляется он до заезда в Украину.

Читайте: Покупка авто: что нужно знать и как сэкономить

Растамаживаем авто

Итак, вы уже знаете сумму налогов. Следующим шагом будет отправить таможенному брокеру в Украину документы и квитанцию об уплате налогов. Юрист оформит вам декларацию. Номер ПД, который попадает в базу таможни, станет вашим пропуском домой. Далее ваша точка направления – таможенный терминал по месту своей прописки.

Какие документы нужны для растаможки

Технический паспорт;

Купчая (договор купли – продажи);

Паспорт украинский;

Код ИНН;

Договор с таможенным брокером;

ПД (оформит таможенный брокер);

Таможенная декларация (оформит таможенный брокер);

Сертификат соответствия (если нет отметки про экологическую норму ЕВРО 5);

Сертификат Евро 1. Данный документ не обязательный, но если у Вас не дешёвый мотоцикл, то лучше оформить сертификат происхождения. Он даст вам небольшую дополнительную льготу на пошлину.

Пример покупки мотоцикла за границей: 7 этапов

Выбираем мотоцикл;

Выезжаем за границу (самостоятельно, с экспертом или доверяем выезд эксперту);

Осматриваем мотоцикл;

Отправляем брокеру в Украине документы (для оформления декларации (ПД) и оплаты налогов по авто);

Пересекаем границу;

Растамаживаем (в пункте таможенного оформления по месту регистрации необходимо сделать все документы);

Ставим мотоцикл на учет в сервисном центре МВД по месту регистрации.

К слову, ранее мы писали о том, как и где купить автомобиль в Европе.